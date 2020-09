Le premier centre belge de protonthérapie a démarré ses traitements

Le premier centre de protonthérapie situé en Belgique, à Leuven, a démarré ses traitements. Un deuxième, plus axé sur la recherche, va être construit à Charleroi.

La protonthérapie est une forme sophistiquée de radiothérapie qui permet de traiter une tumeur de manière très ciblée, ce qui endommage moins les tissus sains environnants. Elle convient donc particulièrement aux tumeurs proches d'un organe vital ou sensible, comme les yeux ou le cerveau. Certains tissus sains particulièrement sensibles aux radiations sont parfois situés trop près de la tumeur.

Il est pratiquement impossible de les traiter sans mettre en danger la qualité de vie du patient", selon le chef du service de radiothérapie oncologique à l'UZ Leuven, le docteur Jean-François Daisne. "La protonthérapie assure une meilleure protection des tissus sains et réduit le risque d'un nouveau cancer provoqué par le traitement lui-même." Le traitement est aussi utilisé chez les enfants atteints de tumeurs cérébrales.

Entre 150 et 200 patients par an sont éligibles pour ce type de traitement, basé sur des équipements fournis par la société wallonne IBA. Jusqu'ici, ces personnes devaient se rendre dans un centre à l'étranger, principalement en Allemagne, en France ou en Suisse. Des coûts qui étaient remboursés en Belgique, mais s'organiser pour se déplacer restait très compliqué et très onéreux (jusqu'à 50.000 euros) pour les patients.