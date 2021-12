Le prix du vaccin Moderna sous pression d'un actionnaire

Un actionnaire tente de forcer le fabricant de vaccins à être plus transparent sur les prix.

Sacré contraste. Alors que Pfizer et son partenaire BioNTech suscitent pour leur vaccin une gratitude presque généralisée, Moderna – qui, comme le duo américano-allemand, a développé un vaccin basé sur l'ARN messager – récolte pour sa part des réactions plus mitigées.

La société de biotechnologie américaine – avec un PDG français – Moderna est en désaccord avec le gouvernement américain depuis un certain temps sur cette question: qui est l'inventeur – et donc le propriétaire des droits de brevet – de la technologie de l'ARN messager, l'élément essentiel au vaccin Moderna?

Moderna a travaillé sur son vaccin pendant quatre ans avec le National Institute of Health (NIH), le centre de recherche biomédicale du gouvernement fédéral américain.

Gendarme de la bourse

Un actionnaire, le gestionnaire d'actifs britannique Legal & General Investment Management (LGIM), veut désormais contraindre la direction de Moderna, lors de son assemblée annuelle de 2022, à offrir une plus grande transparence sur la fixation du prix du vaccin – contrairement au vaccin d'AstraZeneca, vendu lui à prix coûtant – et sur sa faible disponibilité dans les pays en développement.

Telle est la conclusion d'une déclaration de Moderna elle-même à la SEC, le "gendarme de la bourse" américain, dont le Financial Times s'est fait l’écho.

LGIM note que Moderna a non seulement reçu plus de 100 millions de dollars du NIH pour le développement naissant de la technologie de l'ARN messager, mais aussi 2,5 milliards de dollars de la part de Washington pour le développement et la production du vaccin.

En substance: le gouvernement américain a assumé tous les risques du secteur traditionnel dans le développement du vaccin Moderna.

Bénéfices

Il y a là contradiction selon LGIM. Moderna a, jusqu'à présent, vendu 88% de ses vaccins aux pays développés et a refusé de partager sa technologie. Et, dans les rares pays en développement où le vaccin est disponible, comme le Botswana, la Thaïlande et la Colombie, le prix par dose, situé entre 27 et 30 dollars, est encore plus élevé que dans les pays riches.

Moderna a d'ores et déjà demandé à la SEC de rejeter la demande de LGIM. Selon la société de biotechnologie, la question est devenue sans objet car elle prévoit déjà de publier des informations supplémentaires sur ses prix d'ici au 15 février prochain.

Pour les neuf premiers mois de 2021, Moderna a réalisé un bénéfice net de 7,3 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 10,7 milliards. Sur la même période un an plus tôt – et sans vaccin – les pertes s'élevaient à 474 millions pour un chiffre d'affaires de 232 millions de dollars.