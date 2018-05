Le professeur Blanpain (ULB) lève 17 millions pour la lutte contre le cancer

Un casting séduisant

Les moyens sont également au rendez-vous. La spin-off ChromaCure, logée dans le BioPark de Gosselies, a pu lever 17 millions d'euros auprès d'investisseurs qui se sont engagés à financer plusieurs tranches. L'investisseur principal est américain. Il s'agit du fonds new-yorkais New Science Ventures, spécialisé dans les biotechs et le secteur des technologies de l'information. Newton Biocapital, la société belge de venture capital créée l'an dernier par Alain Parthoens, l'investisseur principal dans Ogeda, et Els Hubloux, sera également de la partie aux côtés de la SRIW ou encore Sambrinvest. A noter aussi que Pierre Drion, l'ancien patron de Petercam, et Jean-Claude Marian, le fondateur de l’exploitant de maisons de repos Orpea sont également actionnaires de la spin-off à titre individuel.