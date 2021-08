"Le profil de risque d'IBA devient plus attrayant"

IBA a dévoilé, ce mercredi matin, un bilan semestriel jugé "encourageant". KBC Securities estime que le profil de risque de la société est devenu plus attractif. Tour d'horizon des analystes.

Après une longue période marquée par des avertissements sur résultats à répétition et malgré la pandémie, IBA semble désormais se maintenir sur la bonne voie.

A l’issue du premier semestre, le spécialiste de la protonthérapie a vu ses revenus grimper de 25% à 137,1 millions d’euros, le Rebitda sortant du rouge pour s’élever à 5,7 millions avec une marge de 4,2% contre 3,6% un an auparavant.

Deux petits bémols toutefois. Tout d’abord, le résultat net campe dans le rouge (-1,9 million) même s’il s’améliore de 10 millions d’euros. Ensuite, en guise de prévisions , IBA se borne à indiquer qu’il est confiant dans le maintien de ses performances au second semestre et au-delà. Aucune estimation chiffrée n’a été communiquée .

En bourse aussi, la confiance est revenue après la traversée du désert. Depuis début janvier, l’action a grimpé de 33% et sur une année, elle s’est envolée de 131% .

Prévisions battues

Chez les analystes financiers , on ne s’emballe guère malgré ce solide bilan semestriel.

IBA a publié des résultats "encourageants" battant nos prévisions pour les ventes et le Rebitda, relève-t-on chez Kepler Cheuvreux ("acheter" ; 18,5 euros). "L'absence de prévisions financières pour l'exercice pourrait encore être perçue par certains comme une surprise négative, mais nous pensons que l'exposition à l'Asie et les restrictions dues au Covid justifient encore une approche conservatrice." Le broker juge, en outre, que le fait que la société soit en train de reconstituer son ‘track record ‘ devrait soutenir le sentiment, et par conséquent, le cours de l’action.