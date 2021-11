Le régulateur européen évalue l'efficacité d'un rappel avec le vaccin anti-Covid Johnson & Johnson

Les données analysées par l'EMA comprendront les résultats concernant plus de 14.000 adultes ayant reçu une deuxième dose du vaccin Janssen contre le Covid-19 ou un placebo, a expliqué cette agence. Rappelons que l'EMA a au total approuvé le recours à quatre vaccins anti-covid: ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna, qui reposent sur la technologie de l'ARN messager, et ceux d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, qui reposent sur la technologie du vecteur viral.