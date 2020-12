Le remdésivir en orbite

Lors de la première phase de la pandémie et de son avalanche d’hospitalisations, beaucoup d’espoirs avaient été placés dans le remdésivir, une molécule thérapeutique de la firme américaine Gilead utilisée dans le cadre d’autres maladies à virus, comme la fièvre Ebola. Son utilité pour réduire la mortalité des victimes hospitalisées atteintes par le coronavirus pose question. En octobre, l’Organisation mondiale de la santé ne recommandait pas son utilisation dans ce cadre. Cela n’a pas empêché deux firmes hongroises, InnoStudio et CycloLab Cyclodextrin R&D Laboratory, d’expédier vers la Station spatiale internationale (ISS) quelques échantillons de cette molécule afin d’en étudier le comportement en microgravité. Une expérimentation rendue possible grâce à une technologie belge développée à Woluwe-St-Etienne, par l’entreprise Space Applications Services (SAS): ses "ICE cubes".