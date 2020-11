Le site de Puurs de Pfizer sur le pied de guerre

Le site belge de production de Pfizer, installé à Puurs, va se retrouver en première ligne pour la production du vaccin contre le Covid-19, élaboré avec BioNTech.

A l’instar des autres géants pharmaceutiques engagés dans la course au vaccin contre le Covid-19, l’américain Pfizer a entamé la production avant même d'avoir bouclé ses études cliniques. Un pari risqué pour des entreprises qui se contentent en général, en l’absence d’une autorisation de mise sur le marché, de fabriquer les doses nécessaires pour les essais cliniques ou les programmes d’usage compassionnel (des traitements accordés aux patients en impasse thérapeutique).

Un site en pleine expansion

En Europe, l’usine belge de Puurs est en première ligne pour contribuer à la production d’une partie des 1,3 milliard de doses promises par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech.

Lire aussi | Le couple germano-turc en tête de la course contre le Covid

Ancienne succursale d'Upjohn rachetée par Pfizer, le site situé entre Anvers et Malines est en pleine expansion, et pas uniquement en raison de la crise sanitaire: au cours des 10 dernières années, le nombre d'employés y a plus que doublé. Pfizer Puurs a recruté depuis 5 ans plus d’un millier de collaborateurs, portant le nombre total d'employés à près de 3.000 en 2020.

Le site, qui dispose d’installations ultra-modernes, produit plus de 400 millions de doses de vaccins et de médicaments injectables par an.

"Avant l'été, nous avons commencé à recruter 150 nouveaux collègues. Cela concerne principalement des techniciens de laboratoire, des ingénieurs, des techniciens… La plupart de ces nouveaux collègues ont déjà commencé à Puurs, mais nous pourrions avoir besoin de collègues supplémentaires une fois que le volume de production augmentera dans les mois à venir" indique Koen Colpaert, le responsable de la communication à Puurs.

Le site, qui dispose d’installations ultramodernes, produit plus de 400 millions de doses de vaccins et de médicaments injectables par an. Au gré des investissements, il est devenu la plus grande usine de production du laboratoire américain en Europe, et la seconde au monde en termes de volumes. Outre Puurs et le siège d’Elsene, Pfizer Belgium possède également un centre de recherche clinique à Anderlecht et un important centre de distribution à Zaventem. Soit plus de 3.300 personnes dans notre pays.

Solutions logistiques et de stockage pour les flacons congelés

Comment Pfizer fait-il pour maîtriser toute la chaîne logistique et de production

pour son nouveau vaccin, qui est basé sur une technologie inédite? "Nous avons développé des plans et des outils logistiques précis pour soutenir le transport, le

stockage et une surveillance continue de la température efficaces des vaccins",

indique encore Koen Colpaert.