Le site liégeois d'Asit Biotech certifié

La société Asit Biotech, active dans la recherche et le développement de produits d'immunothérapie pour le traitement des allergies, a reçu la certification de conformité aux bonnes pratiques de fabrication pour son site de fabrication à Liège, délivré par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). Cette certification est le résultat d'une inspection de deux jours du site par l'AFMPS et d'un dialogue constructif avec l'Agence et elle permettra à la société de fabriquer, sur son propre site et dans des conditions conformes aux BPF, le principe actif pharmaceutique de son produit phare pour les allergies aux pollens de graminées.