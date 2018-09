Le spécialiste cardiaque wallon lève 30 millions d'euros

La série D a été menée par Ming Capital (Shenzhen, Chine) et co-dirigée par un investisseur stratégique. Parmi les nouveaux investisseurs participants, on retrouve le fonds d'investissement alternatif belge Quest for Growth.

Trois holdings publics belges avaient participé à la première levée de fonds de 25 millions: la SFPI (le bras financier du Fédéral), la Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) et Meusinvest. S'y ajoutaient les investisseurs Earlybird Venture Capital, Delta Partners, SHS, Biomed Invest et Peppermint Venture Partners.

Le dispositif médical développé par Miracor est appelé PiCSO (Pressure-controlled Intermittent Coronary Sinus Occlusion). Il s'agit plus précisément d'une console et un cathéter. Ce dernier instrument est introduit dans le sinus coronaire du patient à l'aide d'un guide traditionnel. Un ballon à l'hélium est fixé sur le cathéter qui sera gonflé et dégonflé selon un cycle bien précis et sous monitoring constant.