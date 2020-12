Le suivi à distance des patients Covid bientôt remboursé

La crise a permis à la scale-up Byteflies de tester, avec succès, le suivi à distance des patients atteints du Covid. L'Inami va bientôt rembourser ce service.

"Chaque problème est une opportunité"... On connaît le proverbe, et la crise pandémique n'y échappe pas: elle entraîne elle aussi dans son sillage l'un ou l'autre développements positifs. C'est ainsi que la scale-up anversoise Byteflies a saisi l'occasion pour démontrer l'utilité de son activité! Elle est spécialisée dans le monitoring à distance de l'état de santé des patients. Avant le coronavirus, elle avait surtout travaillé sur des solutions de suivi de patients pour des affections telles que l'épilepsie, les maladies cardiaques ou le trouble du sommeil. Depuis le déclenchement de la pandémie, elle a mis au point un module de suivi à distance des patients atteints du Covid-19: baptisé CovidCare@Home Box, l'appareillage permet de surveiller la température, le rythme cardiaque, l'auximétrie et le rythme respiratoire des personnes atteintes du coronavirus. Avantage: le système permet de "sortir" des patients des hôpitaux pour les ramener chez eux, tout en continuant de leur assurer la surveillance nécessaire. Jusqu'ici, Byteflies offrait ce service gratuitement aux hôpitaux intéressés. Les choses pourront changer prochainement, car l'Institut national d'assurance maladie invalidité (Inami) vient de décider de créer un cadre qui permettra de rembourser ce type de soins.

La scale-up s'est fait connaître au cœur de la crise, d'abord en testant son système de suivi Covid avec quelques hôpitaux, puis en lançant avec six autres entreprises un patch de contrôle à distance: fixé sur le thorax du patient, il transmet automatiquement les données au spécialiste chargé de le suivre. Actuellement, Byteflies est en train d'intégrer ce patch dans la solution de base qu'elle offre aux hôpitaux, après que les essais effectués lors du premier confinement se furent avérés concluants.

Ce système permet non seulement aux hôpitaux de libérer des lits pour les patients atteints plus gravement, mais il débouche aussi sur une sérieuse économie de coûts: alors qu'un malade alité en hôpital coûte en moyenne entre 500 et 1.000 euros par jour, son suivi à distance à domicile revient entre 100 et 300 euros par semaine, nous explique-t-on chez Byteflies.

"Aujourd'hui, 26 hôpitaux recourent à notre solution de suivi à distance de patients Covid." Hans Danneels co-fondateur, Byteflies

"Nous avons offert gratuitement notre service CovidCare@Home aux hôpitaux car la crise était aiguë et qu'il fallait réagir vite", explique Hans Danneels, un des deux fondateurs de la jeune pousse. "Cela nous a permis de faire la preuve de la valeur ajoutée qu'apporte cette solution. Aujourd'hui, 26 hôpitaux recourent à notre solution." A l'exception d'un établissement situé à Bruxelles, les autres sont tous logés en Flandre, mais cela devrait changer. "Nous avons travaillé avec notre réseau habituel, mais notre volonté est d'étendre à présent nos services à la Wallonie", souligne Danneels.

250 patients suivis à distance Le module de base de suivi à distance déployé par Byteflies via les hopitaux équipe ou a équipé quelque 50 patients Covid.

Une cinquantaine de patients ont été suivis à distance par ce biais en phase de test lors de la première vague de la pandémie, puis, durant la deuxième, les hôpitaux partenaires ont pu libérer quelque 250 lits grâce à la formule de base développée par Byteflies. Tout en espérant qu'il n'y aura pas de troisième vague, ses dirigeants s'estiment prêts pour monter en nombre si cela s'avère nécessaire. Et dès lors que l'Inami commencera à rembourser ces soins, comment agira l'entreprise? "Nous chargerons les hôpitaux, afin d'être à même d'offrir ce service à plus grande échelle", répond Hans Danneels, tout en ajoutant que "le plus important était de démontrer sa validité". Car à terme, l'essentiel pour la scale-up reste le contrôle à distance des affections de base, hors coronavirus.