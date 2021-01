Le "trailer" d'IBA séduit, mais les analystes restent prudents

De façon totalement inattendue, IBA a ouvert le bal des résultats annuels des sociétés belges cotées en donnant un bref aperçu de son bilan de l’an dernier. Le message tient en une phrase: la société présentera des résultats solides avec un Rebit et un résultat net positifs pour l’année 2020.

Target relevé

"Nous sommes plus prudents sur les perspectives à moyen terme du marché de la protonthérapie."

Ainsi, la division "autres accélérateurs" a totalisé 17 systèmes en commande. La plupart des commandes, une douzaine, ont été signées au cours du second semestre. De son côté, le pôle "dosimétrie" a également bien résisté, assure IBA, ne subissant que légèrement l’impact négatif de la crise sanitaire. Son carnet de commandes est 10% supérieur à celui de 2019.

Marché ralenti?

Pour revenir à la protonthérapie, le groupe néo-louvaniste signale également qu’il a signé récemment un contrat pour une solution Proteus ONE en Corée et qu’il en négocie un autre, en Chine, pour un Proteus PLUS.