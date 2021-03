Le traitement anti-Covid d'Exevir proche des essais cliniques

L'anticorps dérivé du lama pour le traitement potentiel et la prévention du Covid-19 "présente une très puissante activité de neutralisation virale , une protection contre les infections au SARS-CoV-2 et un développement limité de l'atteinte alvéolaire sur des modèles in vivo de souris et de hamsters", souligne Exevir dans un communiqué. L'étude montre aussi que les mutations des nouveaux variants n'impactent pas l'effet neutralisant du traitement.

Travail interdisciplinaire

"Le travail interdisciplinaire de la VIB, ExeVir, UCB, le Rega Institute et nos nombreux collaborateurs nous ont permis de faire des progrès extrêmement rapidement et de préparer le terrain pour le développement clinique du XVR011 comme traitement et prévention potentiel du Covid-19", souligne le professeur Nico Callewaert, directeur scientifique du VIB-U Gent Center for Medical Biotechnology. "Grâce au soutien d'UCB, en matière de formulation et de fabrication, nous sommes prêts à commencer très prochainement les essais cliniques sur le XVR011."