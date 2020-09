Le traitement d’UCB contre le psoriasis dans sa dernière ligne droite

Décisions mi-2021

Reste maintenant à la FDA et à l’EMA de se pencher sur ces demandes de commercialisation et à se prononcer. "Les décisions devraient intervenir à la mi-2001 et il n’y a virtuellement aucun doute qu’elles seront favorables" estime l’analyste. Il rappelle que le bimekizumab est le traitement le plus important du pipeline d’UCB et évalue à 2 milliards d’euros le pic des ventes donc 900 millions pour le traitement du psoriasis, le reste provenant d’autres affections. Le "bime" intervient à hauteur de 32 euros par action dans la valorisation du titre.