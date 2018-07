Le traitement de l'eczéma de Galapagos prend son envol avec Novartis

Le traitement de l'eczéma développé en partenariat par Galapagos et MorphoSys trouve un nouvel envol grâce à Novartis. Le géant helvétique s'engage à financer les développements, la production et la commercialisation futurs.

La biotech Galapagos et son partenaire MorphoSys ont conclu un partenariat mondial avec Novartis . Il vise à accroître les plans de développement pour le traitement de l'eczéma, le MOR16.

Concrètement, grâce à cet accord, Novartis détiendra les droits exclusifs de commercialisation. Cela suppose aussi que dès la signature de l'accord, les frais de recherches, de développement, de production et de commercialisation du MOR16 seront supportés par Novartis. Novartis s'engage aussi à étudier l'utilisation du MOR16 dans d'autres maladies.

"Cette collaboration avec Novartis nous permettra d'accélérer et d'élargir le développement de MOR106 au-delà de notre objectif actuel sur l'eczéma et de maximiser le potentiel de MOR106," se félicite Simon Moroney, CEO de MorphoSys. "Les données provenant des modèles précliniques et autres analyses suggèrent que la cible de MOR106 pourrait être impliquée dans d'autres maladies, justifiant ce programme de développement."