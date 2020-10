Le transfert de plasma n'aurait qu'une efficacité limitée contre le Covid-19

Des risques d'effets secondaires

La transfusion du plasma (la partie liquide du sang qui concentre les anticorps après une maladie) se base sur le transfert d'immunité passive. La technique vise à permettre aux malades d'éliminer plus vite le virus et de limiter les dégâts sur l'organisme.

Si le traitement semble avoir déjà produit des résultats, son efficacité exacte fait encore débat, faute d'études cliniques exhaustives jusqu'ici. Et il présente un risque d'effets secondaires et de transmission d'agents infectieux. Le plasma de convalescents a été utilisé avec un certain succès pour traiter d’autres virus respiratoires. On sait qu'il fonctionne bien pour certaines maladies, comme la rougeole, mais pas pour d'autres, comme Ebola.