Le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca est efficace à 70%

Le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca est, pour l'heure, moins probant que ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%.

AstraZeneca a annoncé ce lundi que son candidat vaccin contre le Covid-19, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, affichait une efficacité de 70%, selon des résultats préliminaires d'un essai clinique de phase III . Le groupe pharmaceutique britannique et l'université ont expliqué avoir obtenu ce chiffre en combinant les données recueillies à partir de deux protocoles expérimentaux, un au Royaume-Uni, l'autre au Brésil.

Les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna dépassent une efficacité de 94%.

Les résultats ont été examinés après que 131 participants à l'essai ont contracté le Covid-19, et sont basés sur deux régimes de dosage différents .

Rappelons que, la semaine dernière, Pfizer et BioNtech ont annoncé que leur candidat vaccin contre le Covid-19 était efficace à 95% , selon l'analyse définitive des essais cliniques de phase III. De con côté, la société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé ce lundi que son vaccin contre le Covid-19 était efficace à 94.5% pour réduire le risque de contracter la maladie.

Pfizer et BioNTech demandent leur autorisation

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et la société allemande BioNTech ont officiellement confirmé vendredi qu'ils déposeraient une demande d'autorisation de mise sur le marché pour leur vaccin contre le Covid-19 auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) , devenant ainsi les premiers fabricants à le faire aux États-Unis.

BioNtech-Pfizer et Moderna pourraient déjà recevoir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne des médicaments dans la seconde quinzaine de décembre.

L'annonce était attendue depuis plusieurs jours, après la publication des résultats de l'essai clinique mené depuis juillet sur 44.000 volontaires dans de multiples pays, et selon lesquels le vaccin serait efficace à 95% pour prévenir le Covid-19 sans effets secondaires graves.

En Europe, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait déclaré jeudi soir que, si aucun contretemps ne survient dans les semaines à venir dans les tests des vaccins de BioNtech-Pfizer et Moderna, ils pourraient déjà recevoir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans la seconde quinzaine de décembre.

AstraZeneca très efficace chez les plus âgés

Le candidat vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford provoque une réponse immunitaire forte chez les adultes les plus âgés, montrent les résultats d'une étude de phase intermédiaire publiés jeudi dans la revue médicale The Lancet.