Le vaccin anti-covid de Moderna efficace pour les 5-11 ans

Après les enfants de plus de 12 ans, ce sera bientôt au tour des 5-11 ans de passer par la case vaccin . Alors que nombre de gouvernements envisagent d'ouvrir légalement la vaccination aux moins de 12 ans, les laboratoires adaptent leur dosage pour les plus jeunes.

Après Pfizer , qui annonçait vendredi dernier un taux d'efficacité de 90% pour les 5-11 ans, Moderna publie ce lundi ses résultats pour cette tranche d'âge. Les essais cliniques menés sur plus de 4.700 participants "démontrent une réponse immunitaire forte chez ce groupe d'enfants un mois après la seconde dose". Le laboratoire aurait observé des niveaux d'anticorps "robustes" , 50% plus élevés que chez les jeunes adultes.

Des premières piqûres avant la fin du mois

Test pour l'Europe

À ce jour, rares sont les pays à vacciner les moins de 12 ans. Après la Chine, les Émirats arabes unis et Israël, ce sont Cuba, le Cambodge, le Venezuela qui ont ouvert la vaccination aux plus jeunes cet automne. La campagne vaccinale américaine aura donc valeur de test pour les autres pays, notamment pour une Europe "beaucoup plus attentiste", estime Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur. "Sur la base de ces données, on pourra connaître la balance bénéfice-risque pour les enfants", explique-t-il à l'AFP.