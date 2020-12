Le vaccin d'AstraZeneca ne sera pas approuvé en janvier dans l'Union européenne

Alors que le Royaume-Uni compte commencer à déployer le vaccin AstraZeneca/Oxford dès le 4 janvier, il est "impensable" que le continent européen fasse de même en janvier a indiqué le belge Noël Wathion, numéro deux de l'Agence européenne des médicaments (EMA) , dans les titres Mediahuis mardi. "En ce moment, Astra­Zeneca n'a encore fourni que les données relatives à leurs essais cliniques à l'agence européenne des médicaments", a fait valoir Noël Wathion, directeur exécutif adjoint de l'EMA. "Mais celles-ci ne sont pas suffisantes même pour l'octroi d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Nous avons besoin de données supplémentaires sur la qualité de leur vaccin. Et puis, l'entreprise doit encore faire une demande formelle. Cela n'est pas encore arrivé non plus", a expliqué Wathion.

Des résultats intermédiaires

Selon les médias britanniques, le vaccin en question pourrait être approuvé pour le Nouvel An avec un déploiement dès le 4 janvier. Fin novembre, Pascal Soriot, le directeur général du laboratoire britannico-suédois, avait indiqué qu'une étude supplémentaire serait nécessaire après la publication de résultats intermédiaires montrant que le vaccin d'AstraZeneca était en moyenne efficace à 70% , un pourcentage inférieur à celui obtenu par d'autres firmes, notamment Pfizer et Moderna.

Le vaccin Oxford/AstraZeneca se base sur une version affaiblie d'un virus commun chez les chimpanzés, génétiquement modifié. Cette technologie plus traditionnelle le rend moins coûteux et plus facile à stocker puisqu'il peut être conservé dans des réfrigérateurs et non à très basse température. Le groupe a promis de fabriquer 3 milliards de doses en 2021. À titre de comparaison, Pfizer et son partenaire BioNTech ont annoncé 1,3 milliard de doses d'ici fin 2021. La Belgique a commandé 7,7 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca.