Le vaccin qui dope la biotech allemande

La start-up allemande BioNTech était la première à lancer en novembre 2020 un vaccin contre le covid. Le BNT162b2, efficace à plus de 90% contre le virus, repose sur la technique de l’ARN Messager et dope un secteur souffrant en Allemagne d’un déficit d’investissement chronique.

Un vaccin concocté en moins d’un an… Un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros au premier semestre 2021 (contre 70 millions d’euros un an plus tôt); un bénéfice de 5,3 milliards d’euros sur six mois (contre une perte de 41,7 millions l’an passé) … BioNTech, la petite biotech allemande installée rue de la Mine d’Or, à Mayence, vole de succès en succès.