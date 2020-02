Les Colruyt et AvH investissent dans des médicaments à base de bactéries intestinales

La start-up MRM Health lève 14 millions d'euros notamment auprès de la famille Colruyt, Ackermans & van Haaren et le géant américain DuPont.

Isoler les bactéries des excréments pour en faire un cocktail pour guérir des maladies inflammatoires des articulations et des intestins , telle est l'ambition de MRM Health. Pour se faire, la start-up gantoise lève un capital de départ de 14 millions d'euros .

Les plus importants contributeurs sont Ackermans & van Haaren , le groupe chimique américain DuPont et MRM technologies, en partie dans les mains de Korys le holding familial des Colruyt. L'institut flamand pour la biotechnologie et Qbic sont également à bord.