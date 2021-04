Les démêlés judiciaires de François Fornieri épargnent Mithra

Déjà inculpé et placé sous mandat d'arrêt avant d'être libéré dans le cadre du dossier Nethys, le fondateur et actionnaire principal de la société biopharmaceutique cotée Mithra, a été inculpé mercredi de faits de délit d'initié, en même temps que Samuel Di Giovanni, le CEO de l'agence de gardiennage Protection Unit.

Pas de comparaison

Signe du sang-froid apparent des investisseurs, le titre est reparti à la hausse ce jeudi. "Pour les investisseurs, il s'agit d'un non-événement" a commenté Benoit Mathieu, Investor Relations Officer (IRO) chez Mithra. "François Fornieri n'exerce plus de fonctions opérationnelles dans la société et siège juste encore au conseil d'administration. La nouvelle n'a d'ailleurs suscité aucune réaction des analystes" précise Benoit Mathieu.

Un seul d'entre eux a sorti une note, mais pour dire que les ennuis judiciaires de François Fornieri n'avaient pas affecté les activités de Mithra et qu'il maintenait son objectif du cours de l'action à 40 euros. Pas vraiment le signe d'une défiance donc.

L'arrivée d'Estelle

Si un pare-feu semble s'installer entre les ennuis judiciaires de François Fornieri et Mithra, c'est que la société liégeoise spécialisée dans la santé féminine continue à vivre une très grande année, marquée par l'arrivée de la pilule Estelle sur le marché. Mithra a reçu ces dernières semaines l'approbation de la Food and Drug Administration pour le lancement de sa pilule contraceptive aux États-Unis. Elle avait décroché la même autorisation peu avant au Canada et attend l’autorisation de mise sur le marché dans l’ensemble des pays de l’Union européenne pour la fin du deuxième trimestre. Pas mal pour une société qui, il y a encore quelques années, distribuait des produits génériques fabriqués par des sous-traitants.