Les géants américains de la pharma jugés pour avoir drogué les gens

Ils ont tenté de négocier un accord à l'amiable de 50 milliards de dollars, mais sans succès. Les Johnson&Johnson, Purdue, Teva, Walgreen et autres sont jugés à partir de ce lundi dans ce que certains présentent comme la plus grande crise sanitaire des États-Unis, celle des opiacés.

C'est un immense procès qui s'ouvre ce lundi à Cleveland. Sur le banc des accusés, on trouve des géants américains de la pharmacie et de la distribution. Ils sont accusés d'avoir attisé la crise des opiacés et d'avoir ainsi provoqué des dizaines de morts par overdose chaque jour aux États-Unis.

On avait cru éviter le procès. Des négociations avaient été entamées avec les sociétés telles que Teva Pharmaceutical, Johnson&Johnson, Purdue, Cardinal Health, Amerisource Bergen et McKesson Corp, Walgreen Boots Alliance... Un montant de 50 milliards de dollars -22 milliards de dollars en cash et 28 milliards en médicaments et services- avait été évoqué pour mettre fin aux 2.600 poursuites enregistrées à travers le pays.