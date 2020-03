Les géants de la pharma dans la course au vaccin contre le Covid-19

Le monde pharmaceutique se mobilise face au coronavirus. Les unes après les autres, les entreprises revoient leurs priorités pour laisser leurs équipes travailler sur le Covid-19. Et pour cause, comme le signale l'Institut Pasteur, compte tenu de la mondialisation des transports, un "microbe peut faire le tour du monde en moins de 24h".

Johnson & Johnson , qui avait par le passé déjà apporté une réponse aux épidémies d'Ebola et de Zika, a lancé le développement d'un vaccin qui résulterait en une "version désactivée" du virus; de quoi déclencher une réponse immunitaire, sans provoquer d'infection.

Selon les chiffre de l'OMS, le marché mondial du vaccin contre la grippe (traditionnelle) représentait en 2018 près de 4 milliards de dollars et devrait dépasser les 6 milliards en 2026.

Les laboratoires universitaires ne sont pas en reste. Chez nous, le VIB-UGent Centre de biotechnologie médicale cherche à développer un antiviral contre le coronavirus. La KULeuven va, elle, à la demande et aux frais de la Fondation Gates, analyser l'action de 15.000 molécules médicinales sur le nouveau coronavirus.

Combien de temps pour un vaccin?

Il rappelle que l’épidémie du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) de 2003 a déjà permis le développement de technologies qui peuvent être adaptées au Covid-19. Et malgré la course à la mise au point d'un vaccin, les acteurs pharma ont aussi appris d'autres épidémies comme celle d'Ebola à collaborer étroitement avec les autorités et la concurrence.