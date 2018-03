Les grands labos à la recherche d'un modèle économique pérenne

Les raisons de ce remue-ménage chronique? Elles sont multiples. Sur le segment des produits grand public, on assiste à une mutation, avec la mise sur le marché de produits moins chers et une forte concurrence sur internet. Amazon et les pharmacies en ligne incitent certains groupes à douter de la rentabilité à long terme des produits d’hygiène et de santé sans ordonnance, qui affichent des marges moins élevées que les médicaments sur prescription.