Les hôpitaux namurois fusionnent… enfin

"Les trois institutions constatent qu’elles travaillent dans un bassin de soins commun et cohérent, se connaissent bien et que leurs valeurs et missions respectives sont compatibles. Il était donc naturel de poser les jalons de la formation d’un réseau hospitalier en Province de Namur", claironnent de concert les directions du CHR Sambre et Meuse, du CHU UCL Namur et de la Clinique Saint-Luc Bouge. L’objectif commun? Offrir ensemble une prise en charge optimale des patients "tout en reconnaissant pour chaque institution, son excellence en termes de soins, de services, de recherche et d'innovation et en maintenant l’ancrage de proximité qui fait la force des hôpitaux namurois".