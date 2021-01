Les installations d'Exothera prennent forme à Jumet

En cours d'installation et de développement à Jumet, Exothera est une "CDMO", c'est-à-dire une société de sous-traitance qui développe et assure de la production pour d’autres laboratoires. Il s'agit d'une filiale d'Univercells, la société créée par Hugues Bultot et José Castillo autour d'un projet de plateforme de production de vaccins à prix réduits. Soutenu par de grands investisseurs internationaux - dont la Fondation Gates et d'autres fonds liés à Bill Gates et à Georges Soros - le projet initial d'Univercells a pris de l'ampleur et Exothera a été mise sur pied pour fabriquer plus spécifiquement des vecteurs viraux, ces nouveaux instruments biologiques employés pour introduire une information génétique dans les cellules d'un patient.