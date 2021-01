Les livraisons du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca plus limitées que prévu en Europe

"La Commission européenne et les États membres ont exprimé leur profond mécontentement à ce sujet."

AstraZeneca ne précise pas quelle était la quantité qui devait initialement être livrée, mais indique que les "volumes initiaux seront plus limités qu'anticipé à l'origine, à cause de rendements réduits à un site de fabrication au sein de la chaîne d'approvisionnement européenne" de l'entreprise. "L'entreprise a confirmé aux États membres que le schéma de livraison va changer", a indiqué Stefan De Keersmaecker, porte-parole de la Commission européenne pour les questions de santé. "La Commission européenne et les États membres ont exprimé leur profond mécontentement à ce sujet. Nous avons insisté sur un calendrier de livraison précis sur la base duquel les États membres devraient planifier leurs programmes de vaccination, sous réserve de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle", a déclaré la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides.