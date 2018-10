Les marchés peu convaincus par les résultats de MDxHealth

MDxHealth présente ce mardi son trading update trimestriel. Le groupe reste à la tête d'une trésorerie de plus de 32 millions de dollars. L'action perdait toutefois plus de 12% dans les premiers échanges. Pourquoi?

Les "moteurs de croissance" tournent à plein régime chez MDxHealth . La biotech d'Herstal spécialisée dans le diagnostic moléculaire de cancers urologiques s'attend à voir les parts de marché du SelectMDx et ConfirmMDx croître à moyen et long terme. "Nous prévoyons une augmentation significative de notre volume de tests SelectMDx aux États-Unis après l'achèvement et la publication prévue de l'une de nos grandes études de validation clinique au premier trimestre 2019," lit-on dans un communiqué.

• Pour rappel, ConfirmMDx et SelectMDx sont deux tests développés par MDxHealth afin de détecter les cancers urologiques. Dans le cas du premier, le test se réalise à partir de tissus permettant de déterminer si une nouvelle biopsie est nécessaire. Le second s'effectue à partir d’un échantillon d’urine et permet de distinguer les patients à risque des autres.

Quel sera le taux de croissance de la biotech? Pour l'heure, MDxHealth ne donne aucune précision pour l'ensemble de l'année voire se montre même moins optimiste, soulignant avoir peu de visibilité sur la dernière partie de l'exercice. Lors des précédentes prévisions, le groupe tablait sur des revenus annuels supérieurs à 2017.

"La société continue sur sa lancée pour réaliser la croissance des revenus liés aux produits et services, bien qu'il soit plus difficile de prévoir si le taux de croissance sera supérieur à celui de l'an dernier, en raison de la visibilité plus restreinte de la dernière partie de l'exercice", dit le communiqué.

Dans le chef des analystes de KBC, on ajoute que le 4e trimestre est traditionnellement un trimestre solide. Ils tablent ainsi pour l'ensemble de l'exercice sur un revenu (produits et services) en recul de 35,8 à 33,4 millions de dollars. Lenny Van Steenhuyse de KBC Securities revoit à la baisse aussi son objectif de cours à 3,5 euros, tout en recommandant toutefois le titre à l'achat.

En chiffres...

Pour les neuf premiers mois, la société fait état d'une belle croissance. "Au cours du troisième trimestre de l'année 2018, les revenus liés aux produits et services ont connu une hausse de 29 % grâce à une croissance durable et à deux chiffres de l'ensemble des volumes de tests, à l'optimisation de l'adhérence aux contrats de payeurs et à l'augmentation de la couverture de remboursement," indique le Dr Jan Groen, CEO de MDxHealth.

Pour les neuf mois, ces revenus s'élèvent à 23,4 millions dollars contre 18,2 millions un an auparavant:

→ 20,4 millions de dollars de ces revenus sont issus de ConfirmMDx (+25 %)

→ 1,7 million de dollars est issu du SelectMDx (+43 %)

L'EBITDA a plongé plus profond dans le rouge à 20,32 millions de dollars.

Les dépenses opérationnelles sont en hausse de plus de 7 millions à près de 38 millions de dollars. "Cette hausse est principalement attribuée à l'expansion des opérations commerciales de la société, y compris la mise en place de la force de ventes aux États-Unis et l'augmentation des charges d'amortissement des actifs incorporels développés en interne."

Récoltant toujours les fruits de sa levée de fonds de 44 millions en mars dernier, la biotech détient une trésorerie de 32,7 millions de dollars.