Les portes du marché américain s'ouvrent pour Argenx

Après plus de dix ans de travaux et un milliard d'euros d'investissements, la biotech Argenx a obtenu le feu vert pour lancer aux USA son premier traitement, un médicament contre la myasthénie grave.

C'est un beau cadeau qui a été placé sous le sapin d'Argenx en cette fin d'année: la société de biotechnologie a reçu vendredi le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis pour son traitement de la myasthénie grave (MG), une maladie musculaire rare.

L'efgartigimod, qui sera vendu sous le nom de Vyvgart, est le programme clinique le plus avancé d’Argenx, un des fleurons du secteur des sciences du vivant au nord du pays. L'entreprise, qui emploie 800 personnes, est cotée sur le Nasdaq américain et sur Euronext Bruxelles, où elle a remplacé dans le Bel20 il y a trois ans une autre biotech belge, Ablynx, reprise par le géant Sanofi.

Des fragments d'anticorps

Fondée en 2008 par des anciens membres d'Ablynx, Argenx, dont le siège se trouve à Gand, est focalisée sur des thérapies à base d'anticorps pour le traitement des maladies auto-immunes graves et des cancers. Dirigée par Tim Van Hauwermeiren, la biotech se concentre sur des pathologies ciblées, en défaut de traitements existants efficaces. Tout comme Ablynx, l'activité clinique d'Argenx repose sur le système immunitaire des lamas, qui constitue la base de sa plateforme "Simple Antibody". L'efgartigimod est un fragment d'anticorps développé pour traiter les maladies auto-immunes sévères. Il dégrade les auto-anticorps responsables de ces maladies.

La myasthénie grave est une de ces maladies auto-immunes. Elle perturbe la communication entre les nerfs et les muscles, ce qui a pour conséquence une faiblesse musculaire. Elle se développe généralement chez des femmes âgées de 20 à 40 ans et chez des hommes âgés de 50 à 80 ans. Quelque 160.000 personnes vivent avec la maladie aux États-Unis, au Japon et en Europe, dont 1.500 en Belgique. Jusqu'ici, il n'existe pas de traitement curatif, mais certains médicaments peuvent aider les patients sans les guérir.

L'efgartigimod pourrait aussi être utilisé contre plusieurs autres maladies auto-immunes.

Malgré le nombre de cas limités pour cette pathologie, l'efgartigimod est considéré, pour cette seule indication, comme un possible blockbuster, c’est-à-dire un médicament atteignant un milliard d’euros de revenus par an. S'agissant d'une pathologie chronique, le suivi et le traitement de la myasthénie grave sont en effet rendus difficiles aujourd’hui par les fluctuations inhérentes -et imprévisibles- de la maladie, mais également par la lourdeur, les complications et les effets secondaires des médicaments existants.

L'efgartigimod, dont le développement a pris dix ans et nécessité un milliard d'euros d'investissements, pourrait aussi être utilisé contre plusieurs autres maladies auto-immunes, dont le pemphigus vulgaris et la thrombocytopénie, une affection caractérisée par un faible nombre de plaquettes sanguines qui augmente le risque de saignement. Certains analystes évaluent les futures ventes de la molécule à 3 milliards d'euros par an pour quatre indications potentielles, sur un total possible de 15 pathologies envisagées.

D'autres sociétés derrière

D'ici fin 2022, quelques centaines de patients devraient recevoir le médicament, mais la grande inconnue est le prix qu'Argenx réclamera. Les analystes avancent une fourchette de 150.000 à 250.000 par an et par patient. Un montant qui explique qu'il faudra un certain temps pour organiser le remboursement avec les différentes caisses-maladie.