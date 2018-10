Les prévisions de MDxHealth ont déçu

Les investisseurs ont perdu patience à l’égard de MDxHealth . Après la publication de résultats trimestriels contenant peu de progrès notables et assortis de perspectives floues, la société biotechnologique a vu son cours de Bourse chuter lourdement. En perdant 14,62% mardi en clôture, l’action de la société de Herstal a subi un revers encore plus net que celui du 28 décembre 2017 , jour où elle avait lancé un avertissement sur ses résultats en signalant une croissance bien moins élevée que prévu de son chiffre d’affaires.

La communication de mardi n’est pas loin de ce cas de figure. MDxHealth y signale qu’elle "continue sur sa lancée pour réaliser la croissance des revenus liés aux produits et services, bien qu’il soit plus difficile de prévoir si le taux de croissance sera supérieur à celui de l’an dernier en raison de la visibilité plus restreinte de la dernière partie de l’exercice" . Dans ses précédentes prévisions, la société belge s’attendait à une croissance supérieure à celle de 2017.

C’est "tout sauf rassurant" , assène Stéphanie Put, analyste à la banque Degroof Petercam. "De plus, avec une position de liquidités de 33 millions d’euros (précisément 32,734 millions au 30 septembre 2018, NDLR) , l’entreprise va probablement examiner des options de financement additionnelles en 2019. Nous restons donc prudents à ce stade et réitérons notre recommandation de ‘conserver’ l’action." L’objectif de cours est, lui, sous révision.

"Forte érosion"

Or, comme le ConfirmMDx est disponible à la vente depuis plusieurs années, les investisseurs ont tendance à moins s’émerveiller de la hausse des ventes et à se préoccuper davantage de la rentabilité. Et de ce côté-là, rien de bien réjouissant. La perte nette a atteint 22,8 millions de dollars fin septembre, contre 7,4 millions un an plus tôt.