Les probiotiques de Vésale Pharma bientôt disponibles en ligne en Chine

Atlas Hiseas compte réaliser des ventes de plus de 3,7 millions d’euros sur les deux ans et demi qui viennent, un montant qui devrait atteindre 8,7 millions d’ici 2024 , selon un communiqué de l’entreprise namuroise.

Basé en Belgique (Bruxelles et Louvain-la-Neuve) depuis 2013, Atlas Hiseas est un groupe facilitant les relations économiques et culturelles entre la Chine et l’Europe en général, la Belgique en particulier. Il vise à connecter les acteurs économiques européens et chinois en leur proposant des formules de rencontres et de partenariats innovants.