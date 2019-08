Les produits de beauté injectables vendus en ligne, un shopping dangereux

Attraper un cancer après s'être injecté une substance promettant plus de muscles, ça n'en vaut peut-être pas la peine. Pourtant, c'est un risque encouru par ceux qui achètent des préparations peptidiques illégales sur le net. L'Institut belge de santé Sciensano met en garde contre ces pratiques, après avoir analysé les produits les plus vendus.

Pour un physique idéal, pourquoi ne pas se laisser tenter par les potions "magiques" injectables à base de peptides qui foisonnent sur la toile? Celles-ci promettent des miracles: une peau plus bronzée, plus de masse musculaire ou moins de masse grasse. Mais attention, non seulement elles sont illégales, mais elles peuvent présenter un risque grave pour la santé.

Une étude menée par l'Institut belge de santé Sciensano a examiné les 10 préparations peptidiques illégales les plus souvent saisies, incluant les produits de dopage illicites, mais aussi l'ocytocine (hormone de l'amour) et le Melanotan II (la "drogue Barbie"). Des marques populaires (selon les forums en ligne) de ces préparations ont été soumises à une analyse (bio)chimique. Cette dernière a révélé plusieurs dangers. Premièrement, les échantillons sélectionnés contenaient des médicaments ou substances non autorisées, encore souvent en phase de test clinique ou n'y ayant jamais été soumises. Ensuite, certaines substances actives n'étaient même pas annoncées. Quant aux dosages: complètement incorrects. De plus, des éléments toxiques tels que le plomb et l'arsenic ainsi que des bactéries toxiques ont été détectés.

Les risques pour la santé

Ces produits illégaux peuvent causer des problèmes de santé aigus et/ou chroniques, tels que le cancer, la méningite, la pneumonie, des amputations, etc. Sciensano met en garde contre les risques liés à l’utilisation de substances illégales à base de peptides et recommande vivement de ne pas/plus s’en procurer sur les sites internet de pharmacies illégales.

Les utilisateurs n’ont aucune garantie quant à l’efficacité, la qualité et l’innocuité de ces préparations peptidiques injectables illégales. En effet, l’efficacité et la sécurité de la majorité d’entre elles n’ont pas été testées par des organismes reconnus, et elles ont souvent été produites dans des laboratoires clandestins sans les systèmes de contrôle et de qualité requis. Dr. Steven Janvier scientifique chez Sciensano

"Les préparations peptidiques injectables illégales, qui font souvent l’objet d’une promotion via internet, peuvent être dangereuses, prévient le Dr. Steven Janvier, auteur de l’étude. Elles sont souvent présentées comme un moyen idéal pour atteindre rapidement et facilement un idéal physique, renforcer les aptitudes sociales ou faire office de médicament thérapeutique efficace, par exemple pour le traitement de blessures musculaires. Les utilisateurs n’ont aucune garantie quant à l’efficacité, la qualité et l’innocuité de ces préparations. En effet, l’efficacité et la sécurité de la majorité d’entre elles n’ont pas été testées par des organismes reconnus, et elles ont souvent été produites dans des laboratoires clandestins sans les systèmes de contrôle et de qualité requis."