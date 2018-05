Les professeurs américains s'invitent dans le dossier Perrigo-Coucke

Nouvel acteur dans le dossier judiciaire Perrigo & Co. L'influent fonds de pension des enseignants américains interpelle le groupe pharmaceutique et d'anciens membres du management, dont Marc Coucke.

Depuis le début du mois de mars, la grogne monte dans le rang des investisseurs de Perrigo. On note ainsi dans le rapport annuel que le groupe compte désormais cinq nouvelles procédures juridiques. Et ce n'est pas fini puisqu' une nouvelle voit le jour .

Parmi les autres investisseurs mécontents, on trouve le fonds de pension Roofers et les investisseurs institutionnels Manning & Napier, Harel Insurance, Mason Capital, First Manhattan et Carmignac. Dans la plupart des cas, les dossiers sont traités par le même juge.