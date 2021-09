Les quatre prochaines étapes pour Mithra

Mithra a tiré des revenus plus tôt que prévu de sa pilule Estelle, mais le marché a accueilli froidement ses résultats semestriels. Voici ce qui attend la biopharma dans les mois à venir.

Mise au placard du PeriNesta , retard pour le recrutement dans l’essai clinique pour le Donesta et, aujourd’hui, l’absence d’efficacité de l’estetrol (E4) , le produit vedette de Mithra, dans le traitement du Covid-19. Les mauvaises nouvelles se sont enchaînées, en l’espace de quelques jours, pour la biopharma liégeoise spécialisée dans la santé féminine dont l’action a souffert et souffre encore ce vendredi en bourse. Depuis le début de l’année, elle a perdu 9% de sa valeur.

Ventes de l'Estelle

Plus encourageant, le compte de résultat du premier semestre publié ce matin laisse apparaître un chiffre d’affaires de 12,1 millions d’euros (contre 2,5 millions un an plus tôt).