Les résultats d’IBA sont solides, oui, mais…

Malgré une croissance à trois chiffres de l’ebitda et du résultat net d’IBA, les analystes temporisent. Voici pourquoi.

On peut dire qu’ IBA revient de loin après des années difficiles ponctuées d’avertissements sur résultats en série qui ont laminé son action.

Et c’est avec panache et malgré la pandémie que le spécialiste de la protonthérapie destinée au traitement du cancer signe un grand retour. Deux lignes de son compte de résultats affichent ainsi une croissance à trois chiffres: l’ebitda récurrent à 56 millions d’euros (+349%) et le résultat net à 31,9 millions (+319%). Le chiffre d’affaires, pour sa part, progresse de 10,4% à 312 millions d’euros.