Les start-ups e-santé se heurtent à la complexité du système de soins belge

Depuis 2007, 158 start-ups digital health (toutes les biotechs ont été exclues) ont été créées et sont actives en Belgique, ressort-il d’une enquête menée par Startups.be à la demande d’ING qui souhaitait sonder l’écosystème. La plupart d’entre elles se situent, sans réelle surprise, près des grands centres urbains, à savoir Bruxelles, Anvers, Gand, Louvain et Liège. Premier constat, elles sont peu nombreuses et les nouvelles créations de start-ups e-santé ont même fortement diminué ces deux dernières années.