Les tests de Belgian Volition sur le marché vétérinaire américain

Quinze mois après avoir pris pied aux Etats-Unis, la biotech de Gembloux Belgian Volition a réussi son pari: ses tests de détection du cancer du sang sur les animaux sont désormais distribués au Texas . "Le produit est commercialisé et testé par le laboratoire de référence de l'université Texas A&M" se réjouit le CEO de l'entreprise, Gaetan Michel. "Nous avons décidé de rester pour l'instant au Texas, avant de lancer le produit au niveau national, sans doute aux environs du mois de mai ."

Spécialisée dans le développement de tests sanguins de détection du cancer, Belgian Volition a créé avec l'université Texas A&M, dont le département vétérinaire est l'un des plus reconnus outre-Atlantique, une filiale chargée de la distribution outre-Atlantique de ses produits pour les animaux. La technologie de Volition est basée sur des biomarqueurs (des modifications sur les nucléosomes, un assemblage de protéines et d'ADN) qui permettent de détecter très tôt, avec une simple goutte de sang, un cancer ciblé.