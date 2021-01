Les trois priorités d'argenx pour cette année

Deux milliards en caisse

Pour 2021, la biotech s’est fixée trois priorités. Un, préparer l’approbation potentielle de la FDA et le lancement commercial de l’efgartigimod dans cette indication médicale. Elle compte déposer un dossier similaire en Europe au second semestre. Deux, progresser dans le développement de son pipeline des maladies auto-immunes avec 7 essais cliniques concernant l’efgartigimod. Et trois, poursuivre ses investissements dans un pipeline large et différencié à partir de son programme d’immunologie.