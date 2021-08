Lessines, le fleuron belge du géant pharmaceutique Takeda

Un agrément de la FDA

Ces changements d'enseigne ont finalement été profitables aux Belges, puisque l'usine de Lessines, presque cinquantenaire, compte désormais 1.200 collaborateurs et est devenue le troisième site de production le plus important de Takeda au monde, après ceux du Japon et des États-Unis.

Du plasma contre le covid

Les activités belges de Takeda se concentrent sur la purification, le remplissage et le conditionnement de thérapies dérivées du plasma. Des traitements qui bénéficient aux patients atteints de maladies rares et de pathologies chroniques complexes. En 2020, Lessines a, un moment, produit du plasma sanguin pour une importante étude clinique testant un traitement contre le Covid-19, mais cet essai a été arrêté, faute de résultats.

La nouvelle unité, déjà opérationnelle depuis plusieurs mois, compte à elle seule une centaine de personnes. Elle est dédiée à la purification d'une protéine spécifique (l'alpha-1-antitrypsine), dont le déficit affecte principalement les poumons et le foie. Cette protéine est nécessaire à la protection des alvéoles pulmonaires pour des individus qui souffrent, entre autres, d'emphysème pulmonaire, une maladie rare qui touche environ une personne sur 1500 dans le monde. Plus la maladie est grave, plus il devient difficile de respirer. "Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie génétique qui peut être transmise des parents aux enfants. La thérapie que nous fabriquerons à Lessines offrira aux patients souffrant d'affections complexes et chroniques à vie une option de traitement importante", a expliqué Julie Kim, présidente des thérapies dérivées du plasma chez Takeda.