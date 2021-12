Luc Van Steenwinkel (Pfizer): "Je n’exclus pas des pénuries qui mettraient à l’arrêt la production des vaccins"

Le plus grand défi de Luc Van Steenwinkel, directeur de l'usine Pfizer de Puurs? Produire plus et plus vite, car "tout le monde voulait ce vaccin."

Numéro un de la plus grande usine de vaccins contre le coronavirus au monde, celle de Pfizer à Puurs, Luc Van Steenwinkel termine une année infernale mais ô combien productive qui ne lui a pas laissé une minute pour accorder des interviews. Jusqu’à aujourd’hui. "Quand Omicron a pointé le bout de son nez, je l’ai violemment maudit."

Il n’était pas question de fixer un rendez-vous dans l’une des plus importantes usines au monde et ainsi de jeter dans le même temps un œil sur le procédé de production de BNT162b2, le nom scientifique du vaccin de Pfizer contre le coronavirus. Le site de Puurs, qui avec ses 3.800 employés, exporte chaque mois plus de 100 millions de vaccins vers 163 pays, est en effet toujours fermé aux étrangers, pour raisons de sécurité et pour éviter toute contamination.

Car c’est bien la dernière chose que souhaite le patron de l’usine, Luc Van Steenwinkel, être lui-même contaminé par le covid. Nous convenons donc d’une promenade en plein air dans le fort voisin de Liezele, un environnement idyllique et calme pour discuter de cette année mouvementée pour l’usine Pfizer. Luc Van Steenwinkel, bio-ingénieur dont la carrière a débuté dans l’usine de poudres détergentes Procter & Gamble, parle d’une voix calme, lente et posée.

"J’ai déjà reçu la dose booster. Dès l'approbation par les autorités compétentes, nous organisons nos propres vaccinations le plus rapidement possible afin de garantir la production. Imaginez un peu qu’un foyer épidémique démarre dans l’un de nos départements Corona, cela aurait un impact direct sur l’approvisionnement dans le monde entier."

Et par conséquent, sur le monde lui-même, sur l’économie et sur la santé de millions de personnes.

Dit comme ça, c'est un peu dramatique, mais oui, cela se pourrait.

La responsabilité est énorme. Quelles autres mesures prenez-vous ?

Même si nous avons été vaccinés parmi les premiers et que nous avons déjà reçu la dose booster, nous restons extrêmement vigilants au travail. Nous n’avons jamais cessé de porter le masque et de télétravailler, même cet été. Vous ne me verrez jamais non plus à l’une ou l’autre fête.

Cette responsabilité vous pèse-t-elle personnellement ?

Indirectement oui, mais je ne suis pas irremplaçable. Je suis entouré d’une équipe forte, de sorte que tout pourrait continuer à tourner si je devais m’absenter quelques semaines pour cause de Covid-19.

On peut quand même affirmer que vous êtes actuellement l’une des usines les plus importantes au monde. Sans votre travail, le monde ne tournerait plus.

Houlà, comment mesurez-vous cela ? Avant le Covid-19 déjà, nous exportions d’importants médicaments et vaccins dans plus de 170 pays. Bien entendu, ce que nous faisons aujourd’hui est particulier et nous sommes davantage sous le feu des projecteurs. Nous avons littéralement œuvré jour et nuit pour sauver des vies. Nous aussi, nous avons vu les reportages au Brésil par exemple, où ils enterraient les gens à la verticale par manque de place. Vous comprenez alors que vous contribuez à résoudre un gigantesque problème. Cela vous met naturellement la pression mais cela procure également une énergie incroyable afin de tout mettre en œuvre pour réussir.

Vous souvenez-vous de l’endroit où vous étiez lorsque vous avez entendu parler du covid pour la toute première fois ?

J’étais probablement chez moi dans mon fauteuil lorsque j’ai appris la nouvelle à la télévision. Je n’y ai alors pas accordé beaucoup d’attention car je pensais que ce serait comme pour le Sars ou la grippe mexicaine, une épidémie avec des symptômes grippaux qui s’éteindrait d’elle-même. Je ne suis pas le seul qui ne s’attendait pas à ce que cela prenne une telle ampleur.

Vous ne pensiez pas alors que cela bouleverserait toute votre vie professionnelle ?

Non, car il faut normalement des années pour développer un vaccin. Et vous arrivez alors toujours trop tard pour réagir, du moins c’est ce que nous croyions. Début mars, j’ai reçu un premier appel de notre siège central de New York, me demandant si nous voulions jouer un rôle dans la production éventuelle d’un vaccin. À partir de mi-mars, plus ou moins au moment du confinement de la Belgique, tout le monde était sur le pont. Notre objectif était alors de développer un vaccin à la fin de l’année. Un vaccin à ARNm qui plus est, soit quelque chose qui n’avait jamais été développé à l’échelle industrielle. Toutes ces décisions, comme celle de s’associer avec la firme allemande BioNtech, ont été prises en quelques jours.

Un véritable travail de pionnier ?

Nous ne pouvions nous appuyer sur aucun processus industriel pour le réaliser à grande échelle. Nous savions seulement comment procéder en laboratoire dans quelques éprouvettes. Et nous n’avions pas le temps. Nous avons donc commencé à concevoir et à commander en même temps. Dès juin, nous avons construit des installations afin d’être à même d’effectuer le premier essai en septembre. Et il en est ressorti exactement ce que nous voulions.

Dans des circonstances normales, combien de temps cela prend-il de mettre au point une telle ligne de production ?

Construire une nouvelle installation, avec des technologies connues, prend normalement trois ans. Nous l’avons réalisée en cent jours, avec une toute nouvelle technologie ! Nous avons littéralement travaillé jour et nuit, sept jours sur sept. C’est un miracle que nous y soyons arrivés. Nous avons commencé avec quatre vaccins différents afin de choisir le plus sûr et le plus efficace. Nous n’avons su que quelques heures à l’avance lequel des quatre serait sélectionné mais nous devions être prêts à produire les quatre. Il fallait être capable d’appuyer sur le bon bouton, alors qu’il s’agissait de quatre processus différents, chacun avec d’autres matières premières, d’autres concentrations, d’autres ARNm.

Quand avez-vous réellement lancé la production ?

Dès octobre, alors que les résultats des essais cliniques n’ont été publiés que le 6 novembre et que la première approbation au Royaume-Uni n’est intervenue que le 1er décembre. Nous avions donc commencé à produire quelque chose qui aurait pu être jeté à la poubelle. L’entreprise a pris un énorme risque financier. Un nouvel obstacle se dressait toutes les heures. Mais notre plus grand défi était : plus et plus vite. Tout le monde voulait ce vaccin. À l’origine, nous avions prévu avec le groupe de produire cette année 1,3 milliard de vaccins ; nous terminerons l’année avec 3 milliards.

Ici, à Puurs, vous en produisez 100 millions par mois, c’est suffisant?

Nous avons largement dépassé ce chiffre. L’un des défis était l’installation de la chaîne du froid. Nous savions que l’ARNm est stable à basse température mais aussi que nous pourrions obtenir le même résultat à plus haute température si nous prenions le temps. Malheureusement, nous ne disposions pas de ce temps et nous avons donc accepté l’idée de le conserver à moins 70 degrés. Nous avons estimé que c’était réalisable d’un point de vue logistique. Car plus nous attendons, plus la pandémie s’aggrave et plus nombreux sont les nouveaux variants.

Quels sont les plus grands défis auxquels vous avez été confronté en tant que directeur ?

L'obligation d'aller vite. Normalement, vous trouvez une solution à tout si vous prenez le temps, mais nous ne l’avions pas. Et évidemment, nous ne pouvions pas sacrifier la qualité. La question était : comment puis-je approvisionner le monde entier ? Et vous êtes alors confronté au protectionnisme et à la surenchère politique entre les pays. Avec, en outre, des frontières qui se sont fermées et des discussions politiques à propos de matières premières qui devaient provenir du monde entier.

Et c’est ce qui a conduit à la situation étrange de vaccins fabriqués en Belgique qui n’ont pas été en premier lieu livrés à la Belgique ?

Les négociations pour la Belgique se sont déroulées avec l’Europe et une fois que nous avons obtenu l’agrément, tout s’est passé très vite. Je me souviens du moment, juste après Noël, où l’approbation européenne est intervenue et où les vaccins sont partis d’ici pour être livrés en même temps dans les 27 pays de l’UE. Il y avait ici une procession de camions de livraison sous escorte policière. C’était très tôt le matin, il faisait nuit noire et j’ai été fasciné par le spectacle féérique des lumières clignotantes de ces convois. C’est à ce moment précis que j’ai compris que nous avions réussi ! Sûrement aussi parce que nous pouvions approvisionner notre propre marché.

Toute la presse mondiale a alors atterri à Puurs...

Littéralement, oui. Mais nous n’y avons réagi qu’avec parcimonie car une seule priorité s’imposait à nous : le vaccin lui-même. C’est pour cela que c’est la première grande interview que je donne. Je devais me concentrer sur le vaccin. Souvent, nous n’avions même pas encore les réponses aux questions que les journalistes voulaient poser, comme combien de vaccins produirions-nous le jour suivant. J’ai donc souvent essayé de rentrer incognito, par la porte arrière (rires).

Vous avez reçu plusieurs personnalités importantes, de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, au premier ministre canadien, Justin Trudeau. A-t-on parfois directement fait pression sur vous ?

Je pense que la pression est surtout indirecte. Simplement parce que vous observez ce qui se passe dans le monde.

Que savons-nous actuellement de la protection qu’offre le vaccin existant contre le variant Omicron ?

Chaque jour, de nouveaux articles sont publiés concernant son efficacité mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Nos départements de recherche en dressent un constat exhaustif : quelle est son efficacité ? Combien de temps est-il efficace ? Nous en saurons certainement plus début janvier.

La production d’un vaccin efficace contre Omicron d’ici une centaine de jours est-elle réaliste ?

Tout à fait réaliste. L’avantage de la technologie ARNm est que vous pouvez l’adapter rapidement. Cela ne signifie toutefois pas qu’après 100 jours, tous les patients recevront ce vaccin dans le monde entier. La période de transition pendant laquelle il est possible que deux vaccins coexistent peut s’avérer extrêmement complexe.

Ce nouveau vaccin devra-t-il également obtenir l’agrément des autorités sanitaires ?

C’est une bonne question. D’âpres négociations sont actuellement en cours. Des cas similaires existent, comme pour la grippe, qui évolue continuellement. Mais je ne suis pas compétent pour régler ce point.

Quand vous entendez parler d’un nouveau variant, comme Omicron, jurez-vous entre vos dents ?

J’ai effectivement juré pour de bon.

Car le virus est, une fois encore, plus malin que nous ?

Oui, vraiment. Et à cause de l’impact que ce nouveau variant pourrait avoir. Nous aspirons à mettre un terme aussi rapidement que possible à cette pandémie, et nous devons en partie recommencer le travail.

Vous restez bien entendu le directeur d’une usine appartenant à une multinationale cotée en bourse, dont l’objectif premier est d’engranger des bénéfices.

Je n’oserais pas l’affirmer. Notre mission première est d’améliorer la vie de nos patients. Bien sûr, nous devons engranger des bénéfices mais ce n’est pas le plus important à l’heure actuelle.

La critique a pourtant été féroce. À l’origine, Pfizer voulait vendre le vaccin à 100 dollars la dose, d’après une enquête du Financial Times.

Je ne pense pas qu'il faille toujours accorder du crédit à de telles spéculations.

Il est cependant un fait établi que les marges sur votre vaccin sont de 25 à 30%, alors que vos concurrents ont mis leurs vaccins sur le marché à un tarif bien moindre.

Nous ne commentons jamais les prix. Mais il s’agit d’un vaccin très complexe à réaliser, avec une chaîne d’approvisionnement compliquée. Et nous mettons tout en œuvre pour le livrer le plus rapidement possible à chacun. En 365 jours, nous avons, à partir de l’usine de Puurs, organisé la livraison vers 163 pays.

Mais le tiers monde reste à la traîne. Quel pourcentage de votre production est destiné aux pays les plus pauvres ?

Cette année, Pfizer avait pour objectif d’envoyer un milliard de doses à destination de pays à revenus faibles et moyens. D’après les dernières données chiffrées, nous parviendrons à respecter ce schéma. Pour l’année prochaine, nous prévoyons également un milliard de doses. Il s’agit donc d’une part importante de notre production. Ursula Von der Leyen elle-même l’a déclaré : "Nous ne serons protégés que lorsque tout le monde sera protégé." Tant que le virus circulera, de nouveaux variants peuvent émerger, couverts ou non par le vaccin.

Pourtant, les Occidentaux ayant reçu la dose booster sont deux fois plus nombreux que les habitants des pays pauvres ayant reçu une première dose. Le déséquilibre reste énorme.

Cela reste difficile mais nous mettons tout en œuvre pour lancer davantage de productions locales. Nous travaillons actuellement avec des sous-traitants en Afrique du Sud et au Brésil afin de mettre sur pied une production locale. Le défi y est bien entendu encore plus grand : conserver la chaîne du froid, installer des centres de vaccination, etc.

Ne devrions-nous pas simplement libérer le brevet sur ce vaccin, comme le préconisent de plus en plus de spécialistes ?

Ce n’est pas de mon ressort mais je peux vous affirmer que le problème est ailleurs. Que faites-vous par exemple de la disponibilité des matières premières ? Elles sont extrêmement spécifiques, les fournisseurs doivent pouvoir intervenir très rapidement et les matières premières restent très rares. Produire un vaccin n’est pas un processus aisé et il se pourrait que des matières premières se perdent si tout le monde se lance dans la production. Il se pourrait alors que nous en produisions moins ensemble.

Quoi qu’il en soit, nous nous trouvons dans une situation économique compliquée avec des matières premières toujours plus onéreuses, des pénuries et une logistique chancelante. En souffrez-vous également ?

Il n’était déjà pas simple d’organiser le transport et l’exportation mais la pénurie de matières premières de base commence également à se faire sentir. Nous faisons surtout face à une menace de pénurie de matières synthétiques, indispensables à la production de certains composants.

Cela pourrait-il s’avérer problématique pour votre production de l’année prochaine ?

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour l’éviter. Nous recherchons des alternatives et nous adaptons notre organisation. Je n’envisage pas de pénurie à court terme mais je n’ai aucune certitude pour la suite. Heureusement, nous pouvons nous appuyer sur un réseau étendu de fournisseurs et de nouveaux partenaires nous rejoignent sans cesse. Je ne m’attends à aucune interruption mais je ne peux pas non plus les exclure tout à fait.

Vous avez fait des études de bio-ingénieur et avez débuté votre carrière chez Procter & Gamble. Des poudres détergentes à des vaccins qui sauvent des vies : quelle formidable progression !

J’ai travaillé en équipe et de nuit, en tant que responsable d’équipe dans l’usine de poudres détergentes. Depuis lors, j’ai toujours été à même de communiquer avec tout le monde au sein d’une entreprise, y compris avec les travailleurs de la ligne de production. J’ai occupé les postes de directeur de production, directeur de laboratoire, responsable qualité et chef du département RH : cette polyvalence s’avère aujourd’hui un véritable atout.

Il nous est revenu que vous avez l’œil pour les détails...

Lorsqu’une poignée de porte est changée, je le remarque aussitôt. Est-ce un atout dans une usine comme la nôtre ? Je pense que certains de mes collaborateurs ne sont pas de mon avis (rires). Mais c’est pourtant important, sur le plan de la sécurité par exemple.

Autre chose : avez-vous dans votre entourage des gens qui refusent de se faire vacciner ?

Oui, mon voisin.

Et vous tentez de le convaincre ?

Je pense que c'est très difficile, même si je soutiens toutes les tentatives pour convaincre la population. Il s’agit véritablement d’un choix. Il est d’avis qu’il ne doit pas se faire vacciner si tous les autres le font.

Ce qui est plutôt égoïste...

Oui, mais je ne le lui ai pas dit de façon aussi explicite. C’est un bon voisin… Je lui ai toutefois signifié mon étonnement.

Vous dites vous-même qu’il faut normalement trois années rien que pour construire les installations. Et tout s’est passé en quelques mois. Ne pouvez-vous pas comprendre que certains se montrent sceptiques ?

Bien sûr et c’est pour cela que nous devons avoir une bonne communication. Nous n’avons jamais rien sacrifié à la sécurité. Et c'est celle-ci qui a guidé le choix final d'un des quatre vaccins en lice. Cette cadence a surtout été rendue possible par le développement simultané de plusieurs scénarios et, évidemment, par la priorité absolue qui était de mise. Il n’est, par défaut, pas envisageable de travailler sur un sujet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais pour cette pandémie, nous l’avons fait. Même en été, nous avons travaillé dur des week-ends entiers.

La question est peut-être prématurée mais réfléchissez-vous déjà à ce qui devra se passer ici après la pandémie ?

Oui. La plateforme ARNm offre une multitude de nouvelles possibilités. Pour les vaccins mais également pour d’autres médicaments. Dans le domaine de l’oncologie par exemple, même si cela ne se fera pas nécessairement ici chez nous.

Cette pandémie pourrait donc amener de bonnes choses, comme un médicament contre le cancer ?

N'inversons pas l’histoire : c’est le développement de la technologie ARNm dans la lutte contre le cancer qui a rendu possible le développement de ce vaccin. Mais l’histoire serait belle si nous pouvions soigner d’autres maux grâce à cette plateforme. Entre-temps, nous sommes prêts à intervenir face à de nouveaux variants, mais espérons que cette pandémie ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir.