Lucimed étend sa gamme de produits de luminothérapie

La société wallonne lance deux nouveaux produits et une troisième version de ses lunettes de luminothérapie, un traitement par la lumière de plus en plus reconnu pour aider au bien-être.

Un appareil modernisé et deux nouvelles créations: la société Lucimed s’apprête à étendre sa gamme de produits tout en proposant une version améliorée de sa "Luminette", un dispositif portable permettant de faire des séances de luminothérapie tout en poursuivant une autre occupation.

La luminothérapie consiste à s’exposer quotidiennement à une lumière artificielle blanche à large spectre imitant celle du soleil. Ses bienfaits ont été démontrés contre la dépression saisonnière, également connue sous le nom de blues hivernal, mais également dans la lutte contre les troubles du rythme circadien, ces dérèglements de notre horloge biologique qui perturbent les horaires de sommeil. Elle a aussi montré son utilité pour soigner le manque d’énergie et contre les décalages horaires lors des longs voyages, ainsi que pour épauler les personnes qui travaillent de nuit.

Spin-off de l’ULiège, Lucimed, établie à Villers-le-Bouillet, a créé un appareil plus simple à utiliser que les dispositifs de luminothérapie classiques, qui n’autorisent qu’une exposition statique du patient. La Luminette, qui s’apparente à des lunettes, permet d’accompagner l’utilisateur dans ses activités au cours de la séance quotidienne, qui dure une vingtaine de minutes.

Un hologramme

"Nous continuons à travailler avec les psychiatres, les neurologues et les spécialistes du sommeil." Eric Delloye General Manager de Lucimed

Le concept de l’appareil est basé sur un hologramme diffracteur de la lumière qui a la propriété de la renvoyer vers la bonne partie de l’œil, dans le bas de la rétine. Ce qui permet de placer l’appareil au-dessus du champ de vision. L’autre élément clé, ce sont les lampes LED, avec un profil spectral particulier.

La troisième version de la Luminette, qui vient d’être lancée sur le marché, doit permettre de booster les ventes jusqu’à 20.000 unités par an, espère Eric Delloye, general manager de l’entreprise. "Le nouveau produit, plus fin et plus léger, est plus agréable à porter que la version précédente. Outre des améliorations de design, son autonomie a aussi été étendue, avec des batteries lithium. Nous avons également travaillé le packaging."

Les ventes s’étaient un peu tassées lors du dernier exercice, à 12.000 unités, par rapport aux 15.000 appareils vendus au cours de l’année précédente. Les principaux marchés de Lucimed sont la Belgique, la France et les Etats-Unis. Viennent ensuite les Pays-Bas, la Suisse, puis l’Allemagne. Si Lucimed envisage de conquérir de nouveaux pays, la luminothérapie reste inexistante dans les nations du sud, où l’ensoleillement naturel est plus fort, et dans les régions à bas revenus.

Un appareil belgo-belge

Le nouveau dessin a été réalisé par un bureau de design réputé d’Anvers, GBO Innovation Makers. La fabrication est quant à elle toujours assurée par Connectgroup (Ypres). "Nous continuons à travailler avec les psychiatres, les neurologues et les spécialistes du sommeil, qui prêtent notre produit à leurs patients et l’utilisent dans leur boîte à outils thérapeutique, poursuit Eric Delloye. Nous sommes aussi impliqués dans plusieurs études cliniques sur plusieurs sujets, dont la dépression, les problèmes de sommeil et même la boulimie. On participe également à de nombreux colloques."

Vue en plein écran ©Anthony Dehez

Selon une étude française publiée en décembre 2019 dans la revue Sleep Medicine Reviews, la luminothérapie serait aussi efficace que les antidépresseurs dans le traitement de la dépression. "Cette étude donne de plus en plus de crédit à cette thérapie, qui est une thérapie durable, prouvée, qui s’inscrit de plus en plus dans l’esprit des médecins en Europe et aux USA, et qui donne des résultats sans médication", relève encore le manager de Lucimed, qui précise que si le marché grandit globalement, la concurrence est dans le même temps devenue plus forte, avec des produits bas de gamme peu onéreux.

La distribution commerciale de la Luminette se fait par Internet et via les pharmacies, opticiens et bandagistes. En France, le produit est également fourni par les magasins Nature & Découvertes, qui a introduit la luminothérapie dans l’Hexagone. L’entreprise wallonne, dont l’actionnariat reste familial, emploie quatre équivalent temps plein. Elle a terminé le dernier bilan avec 1,2 million de chiffre d’affaires, mais avec une perte due aux investissements dans les nouveaux produits.

Ces deux nouveaux dispositifs sont d’une part un petit appareil permettant de faire une séance de luminothérapie en voiture, grâce à une fixation adaptée et à une lumière adaptée. Ce produit, appelé "Luminette Drive", pourrait aussi servir à améliorer la vigilance au volant. Enfin, la gamme va également s’élargir bientôt avec une petite lampe compacte de voyage qui proposera différents types de lumière.