Luk Vandenberghe, le maître des gènes à l'assaut du Covid-19...

Spécialiste de la thérapie génique, le professeur Luk Vandenberghe développe un vaccin anti-Covid en une dose. Il vient de recevoir de Bill Gates un coup de pouce de 2 millions de dollars.

Il n'en est encore qu'à un stade de développement précoce, mais le vaccin anti-Covid basé sur la thérapie génique que développent Luk Vandenberghe et son équipe semble suffisamment prometteur pour que la fondation Bill & Melinda Gates lui accorde un soutien de 2,1 millions de dollars.

C'est un soutien de plus au savoir-faire belge, après les 15 millions d'euros déposés par le fonds lié à la Fondation Gates sur la table de la société carolo Univercells. Ce vaccin anti-Covid est en effet développé par le centre de thérapie génique du Massachusetts Eye and Ear et de l'Université de Pennsylvanie. A sa tête: l'Américain Jim Wilson et le Belge Luk Vandenberghe.

CV Express Luk Vandenberghe (45 ans) a étudié la bio-ingénierie à la KULeuven. Il a notamment effectué des recherches sur des traitements antiviraux du HIV à l’institut Rega de Louvain En 2001, il s’envole pour les Etats-Unis Il bâtit sa carrière sur le développement de vecteurs viraux pour les thérapies géniques et les vaccins, découvrant notamment la technologie derrière le traitement de l’atrophie musculaire spinale Il se base sur cette technologie pour mettre au point un vaccin contre le Covid-19 Cofondateur de start-ups américaines en thérapie génique Directeur du Centre de thérapie génique Grousbeck, lié à la Harvard Medical School

Si sa vie se situe désormais à Boston, Luk Vandenberghe est originaire de Louvain. Son doctorat de la KULeuven en poche, il a très vite traversé l'Atlantique pour devenir professeur associé à l’École de médecine de Harvard. C'est au sein de la prestigieuse université de la côte est des États-Unis qu'il a pu déployer son expertise en thérapie génique.

Luk Vandenberghe dirige aujourd'hui le Centre de thérapie génique Grousbeck, lié à la Harvard Medical School et axé sur la biologie du transfert de gène somatique, le développement de technologies habilitantes en thérapie génique et la translation de programmes cliniques, en particulier pour la vision et l'ouïe.

Le Zolgensma pour précurseur

Le Pr Vandenberghe s'est fait connaître en développant la technologie qui se trouve derrière le Zolgensma, un traitement génique contre l’atrophie musculaire spinale produit par Avexis une filiale américaine du géant suisse Novartis. Ce n'est pas tant son efficacité avérée que l'émotion suscitée dans l’opinion publique par le cas de la petite Pia, touchée par cette maladie génétique rare, qui l'a fait connaître chez nous. Son prix prohibitif (plus de 300.000 euros par an et par patient), qui en fait le médicament le plus cher du monde, avait en effet nécessité une levée de fonds pour soigner la petite fille.

C'est avec une technologie comparable à celle du Zolgensma - l'introduction d'un gène dans un vecteur viral - que Luk Vandenberghe et son équipe mettent au point un candidat-vaccin contre le Covid-19. L'intérêt majeur de ce vaccin de "deuxième ligne", c'est sa plus grande facilité de conservation.

"Ce vaccin ne nécessite qu'une seule dose et peut être conservé au moins un mois à température ambiante." Pr Luk Vandenberghe Directeur du Centre de thérapie génique Grousbeck

"Ce vaccin, dont le développement est sans doute un peu plus lent que pour les vaccins déjà approuvés, pourra jouer un rôle. Pourquoi? Parce qu'il ne nécessite qu'une seule dose et parce que les tests de stabilité révèlent qu'on peut les conserver au moins un mois à température ambiante", explique le Pr Vandenberghe à nos confrères du Tijd.

Une telle perspective sera cruciale, selon lui, pour les vaccinations dans les pays en développement, qui ne disposent pas de mêmes infrastructures pour la chaîne du froid que les pays occidentaux. Une condition sine qua non pour les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna.

Ce sont ces atouts qui ont convaincu la Fondation Bill & Melinda Gates d'injecter des fonds dans le développement du candidat-vaccin du Pr Vandenberghe.