MDXHealth table toujours sur une année en croissance

Le directeur général de la biotech MDxHealth se dit, à l'issue de son bilan semestriel, satisfait des résultats. "Nous avons réalisé des progrès opérationnels satisfaisants et nous sommes ravis de la bonne croissance à deux chiffres de l'ensemble des volumes de tests cliniques," explique le Dr Jan Groen. Il confirme ainsi que les revenus liés aux produits et services devraient pour l'ensemble de l'année être supérieurs aux revenus affichés en 2017.

→ 11% de patients supplémentaires ont bénéficié du test ConfirmMDx; une hausse de 67% est observée pour le SelectMDx → Tous les hommes américains couverts par Medicare pourront désormais avoir accès au ConfirmMDx → Neuf nouveaux contrats ont été signés aux États-Unis portant le nombre total de payeurs pour le ConfirmMDx à 71. Le nombre se porte à huit pour le SelectMDx → ConfirmMDx et le SelectMDx sont désormais inscrits dans les directives de l'association européenne des urologues → SelectMDx est inclus dans le système de remboursement aux Pays-Bas → Réalisation d'une étude montrant l'utilité de ConfirmMDx chez les hommes afro-américains alors qu'une autre étude a démontré l'amélioration de la détection du cancer de la prostate grâce à l'utilisation combinée de ConfirmMDx et de SelectMDx

Pour rappel, ConfirmMDx et SelectMDx sont deux tests développés par MDxHealth afin de détecter les cancers urologiques. Dans le cas du premier, le test se réalise à partir de tissus permettant de déterminer si une nouvelle biopsie est nécessaire. Le second s'effectue à partir d’un échantillon d’urine et permet de distinguer les patients à risque des autres.