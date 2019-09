MDxHealth en quête d'argent frais, l'action est suspendue

L'entreprise spécialisée dans le diagnostic moléculaire de certains cancers lève entre 9 et 18 millions d'euros via une augmentation de capital et un prêt de la part d'un fonds de capital-risque. Cet argent devrait permettre à MDxHealth de financer des essais dans le domaine du cancer de la prostate dans l'espoir de passer à l'étape de la commercialisation de ses produits.

Fin août, MDxHealth signalait au marché qu'elle étudiait toutes les options de financement possibles pour gonfler sa trésorerie. Un mois plus tard, la société basée à Herstal a trouvé la formule pour tenter de garnir sa trésorerie par deux canaux différents.

Une augmentation de capital

D'une part, le spécialiste des diagnostics dans le cancer de la prostate réalise un placement privé. MDxHealth lance une augmentation de capital réservée aux investisseurs institutionnels belges et étrangers. Le but est d'augmenter le capital de la société cotée à Bruxelles de 15%.

L'opération est supervisée par la société de Bourse Kempen et a déjà reçu le soutien de Biovest et de Valiance, deux actionnaires de MDx. Le prix des nouvelles actions et le nombre de titres seront communiqués dès que l'opération sera terminée, d'ici là l'action du groupe est suspendue.

Un prêt

Dans le même temps, MDxHealth fait appel à Kreos Capital pour un prêt qui devrait être aussi important que l'augmentation de capital. Il s'élèvera donc à un maximum de 9 millions d'euros. Il ne sera en outre accordé que si l'augmentation de capital dépasse les 4,5 millions d'euros. Le prêt sera alors activé au plus tard le 1er novembre prochain. On peut ainsi en déduire que MDxHealth espère lever au total entre 9 et 18 millions d'euros.