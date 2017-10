Mais qui donc a planté l'action UCB ce matin?

Forte volatilité en Bourse pour le titre UCB qui a perdu, un moment, plus de 2%. Le groupe a pourtant relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Tentative d'explication.

Il existe un mécanisme quasi automatique en Bourse. Presque une certitude. Ce qui est rare sur les marchés. Lorsqu’une entreprise relève ses prévisions, son cours augmente. Sauf si cela était déjà anticipé par le marché. C’est l’exception qui confirme la règle.

Rien de tout cela pour UCB. Le groupe belge a fait état ce matin de ventes solides sur les trois premiers trimestres : +9% tout de même à 3,3 milliards d’euros. Elles sont supérieures de 3% aux prévisions des analystes.

Prévisions relevées

Les produits principaux (le Cimzia, le Vimpat, le Keppra, le Briviact et le Neupro) affichent même, ensemble, une progression de 15% à 2,6 milliards d’euros. Fort de ces chiffres, le groupe de biopharmacie a relevé ("modestement" note Stéphanie Put, analyste chez Degroof Petercam) ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice en cours. Il table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 4,4 et 4,5 milliards d’euros et un Ebitda, qui devrait se situer entre 1,25 et 1,35 milliard. Le bénéfice par action est attendu entre 4,10 et 4,50 euros.

Cours volatil

Mais alors que s’est-il passé avec l’action UCB ce matin? La séance avait pourtant bien débuté pour elle avec un gain de 2% avant de rapidement effriter cette avancée pour passer dans le rouge et atteindre un plus bas de 58,66 euros (-2,3%), soit une différence de 5,3% entre le plus haut et le plus bas du jour. Etonnant.

Les analystes de KBC Securities, d’ING et de Degroof Petercam saluaient, pour leur part, unanimement les ventes solides des trois premiers trimestres et maintenaient leurs avis sur la valeur : "accumuler" avec un objectif de cours de 75 euros pour le premier, "conserver" et 80 euros pour le deuxième et "conserver" et 68 euros pour le dernier.

Le coupable?

L’accès de faiblesse de l’action est sans doute à attribuer à Jefferies, le broker le plus négatif sur UCB. Sans modifier son avis ("sous-performer", soit vendre) ni son objectif de cours (53 euros), Jefferies a indiqué qu’il restait inquiet sur la longévité de la croissance d’UCB et du potentiel commercial de son pipeline.

Le temps d’écrire cet article, UCB repassait doucement dans le vert.

Année noire

2017 aura décidément été une année difficile en Bourse pour le titre. Rappelez-vous, en mai dernier, il a perdu 18% de sa valeur en une journée. L’étude "Arch" du romosozumab, un traitement potentiel contre l’ostéoporose, avait mis à jour un signal de sécurité négatif au niveau des risques cardiovasculaires.

Depuis le début de l’année, l’action affiche une performance négative de 1,38%.

Selon Bloomberg, sur les vingt analystes qui suivent le titre, six recommandent de l’acheter, douze de le conserver et deux de le vendre. L’objectif de cours moyen s’élève à 67 euros avec un plus haut de 80 euros (ING) et un plus bas de 53 euros (Jefferies).