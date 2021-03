Marc Coucke cherche à sortir de son "mini-Omega Pharma"

Ceres Pharma a été créée en 2017 par la fusion de Pharco Innovations, Calxx Laboratories, Primrose Pharma et Etixx. La société se concentre sur les médicaments sans ordonnance et est considérée comme le successeur à petite échelle d'Omega Pharma, l'entreprise que Marc Coucke avait fondée en 1987 et vendue il y a six ans.