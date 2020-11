Marc Coucke quitte le conseil d'administration de Mithra

Pour appuyer et accélérer l’essor de cette évolution, la société spécialisée dans la santé féminine a décidé de renouveler son conseil d’administration. Une grosse surprise: Marc Coucke quitte le conseil et sa présidence , mais reste actionnaire.

Conseil réduit

Par le biais de ce renouvellement, Mithra se dotera de nouveaux profils dont l’expertise et la compétence dans les secteurs pharma et financier contribueront à assurer la qualité et la pertinence des orientations prises en matière de commercialisation de ses produits, souligne la société dans un communiqué. Le nouveau conseil se démarquera, en outre, par un plus grand nombre d’administrateurs indépendants.