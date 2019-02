Marc Coucke va distribuer les tétines Difrax

Ceres Pharma, l’entreprise pharmaceutique de Marc Coucke et de Mario Debel, rachète un concurrent, 2Pharma. En Belgique, l’entreprise est le distributeur exclusif de la marque de tétines et de biberons Difrax.

En 2017, Coucke et Debel ont regroupé leurs activités de médicaments en vente libre dans la société Ceres Pharma de Merelbeke. Ce qui a valu à l’entreprise d’être rebaptisée rapidement "mini Omega Pharma" . Coucke détient 80% des actions et Debel le solde de 20%.

Ceres comprend aussi, outre Pharco (la gamme de produits de l’entreprise de Coucke), la marque d’alimentation sportive Etixx que le propriétaire du RSC Anderlecht a rachetée à Omega Pharma ainsi que deux participations de Debel: les compléments alimentaires renforçant l’ossature de la marque CalxPlus et un médicament contre le refroidissement (Primarini).

Après deux rachats effectués l’an dernier, Ceres Pharma acquiert à présent son concurrent limbourgeois 2Pharma, distributeur de produits en vente libre et de substances chimiques aux pharmacies. Jusqu’à présent, l’entreprise appartenait à Francis Gielen et Hendrik Seghers, propriétaires du distributeur d’équipements médicaux, Hospidex.

2Pharma, qui réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, est le distributeur exclusif des célèbres tétines Difrax dans notre pays. La société distribue également le matériel médical du groupe japonais Omron (tensiomètres, thermomètres, appareils aérosols) et les oreillers orthopédiques de la marque Sissel.

Dans le domaine de la production de matières premières pour préparations pharmaceutiques, 2Pharma est le numéro 3 du marché, derrière Fagron et le nouveau venu FSA Chemicals. Ce segment d’activités représente un cinquième du chiffre d’affaires de 2Pharma.

2Pharma est le troisième rachat de Ceres Pharma en moins d’un an. L’été dernier, la société avait mis 20 millions d’euros sur la table pour reprendre la division de commercialisation des médicaments génériques pour femmes de Mithra. Marc Couke est, comme on le sait, le principal actionnaire (après le CEO, François Fornieri), du groupe pharmaceutique wallon (avec une part de 16,5%) et préside son conseil d’administration.