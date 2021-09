Mithra abandonne le produit candidat PeriNesta

La société liégeoise estime que les contacts menés avec la communauté scientifique et les agences réglementaires ont démontré que le développement de ce produit n'était plus opportun.

La société liégeoise spécialisée dans la santé féminine a fait valoir qu'aucun produit n'ayant jamais été approuvé pour cette indication spécifique, elle avait mené de nombreuses discussions et réunions tant avec la communauté scientifique qu'avec les agences réglementaires européenne (EMA) et américaine (FDA).

Au vu de ces discussions exploratoires, le conseil d'administration de Mithra a estimé que ce projet de développement initial de PeriNesta n'était désormais plus opportun ni prioritaire pour la société et que d'autres scénarios alternatifs basés sur la pilule Estelle et le produit Donesta pourraient permettre de cibler ce marché de la périménopause sans engager de frais de développement substantiels. Mithra prévoyait à l'origine 20 millions pour ce développement, annoncé en janvier 2019, et laisse entendre qu'un budget supplémentaire aurait été nécessaire. "Par conséquent, l'autorisation de mise sur le marché prévue initialement pour 2023 dans ce projet de développement opportuniste n'est plus réalisable", souligne la société biopharmaceutique.