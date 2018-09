Mithra conclut "le plus important contrat de son histoire", le cours est suspendu

L'entreprise liégeoise spécialisée dans la santé féminine a signé un accord de licence et d’approvisionnement avec le groupe hongrois Gedeon Richter pour commercialiser Estelle en Europe et en Russie. Il s'agit du plus important contrat de l'histoire de la société biopharma wallonne. la FSMA a suspendu le cours dans l'attente d'informations complémentaires.

Mithra , l'entreprise belge spécialisée dans la santé féminine, a annoncé ce matin avoir conclu un accord un accord de licence et d’approvisionnement avec le groupe hongrois Gedeon Richter pour commercialiser Estelle en Europe et en Russie. Estelle est un contraceptif oral combiné (COC), contenant 15 mg d’Estetrol (E4) et 3 mg de drospirénone (DRSP). Richter commercialisera le produit sous une marque différente.

Selon les termes de l’accord, Richter devra verser une avance totalisant 35 millions d’euros à la signature du contrat. Des paiements d’étapes additionnels pouvant atteindre 20 millions d’euros seront réalisés en fonction de l’aboutissement des étapes réglementaires liées au produit.

Par ailleurs, des royalties liées aux ventes seront payables à Mithra suite au lancement du produit. De plus, Mithra recevra des revenus récurrents annuels garantis basés sur des quantités annuelles minimum (MAQ), en complément de royalties échelonnées sur les ventes nettes.

Juste avant l'ouverture des marchés, le titre Mithra a été suspendu "dans l'attente d'informations additionnelles concernant le communiqué", selon la FSMA.

"Ce contrat est, de loin, le plus important de l’histoire de Mithra" a commenté François Fornieri, le patron de Mithra. Gedeon Richter est un leader incontesté de la santé féminine. Sa présence directe et grandissante en Europe de l’Ouest renforce notre conviction d’avoir sélectionné le meilleur partenaire possible pour cette région stratégique. Nous nous réjouissons d’une collaboration longue et fructueuse avec l’équipe de Richter. Ce nouveau partenariat est de bon augure quant à l’aboutissement d’un futur partenariat pour Estelle aux Etats-Unis, où la valeur du marché américain de la contraception orale est le double du marché européen. "

Gedeon Richter Plc, dont le siège est à Budapest, est une firme pharmaceutique majeure d’Europe centrale et de l’Est, qui connaît une croissance directe en pleine expansion en Europe de l’Ouest, en Chine et en Amérique latine. La capitalisation boursière de Gedeon Richter atteignait 4,1 milliards d’euros fin 2017 et son chiffre d’affaires consolidé avoisinait 1,4 milliard d’euros à la même période.

"Nous nous réjouissons de coopérer avec succès avec Mithra pour la commercialisation d’un contraceptif oral novateur", a indiqué de son côté Gábor Orbán, CEO de Gedeon Richter.